Учителей Севастополя хотят освободить от ручной проверки домашнего задания

Министерство цифрового развития России планирует решить эту проблему с помощью внедрения типовой государственной информационной системы в образовательную платформу «Моя школа». Об этом сообщают РИА-Новости.

Доля автоматически проверяемых домашних заданий, которая облегчит работу учителям, может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования, сообщил в пятницу замглавы Минцифры России Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Новосибирске.

«Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения. Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ («Московская электронная школа»). Возможно будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме», — рассказал Качанов.

Он подчеркнул, что использование типовой системы будет носить исключительно добровольный характер, а соблюдение требований к качеству образования при этом будет обязательным.

Напомним, Крымстат сообщил, что в Севастополе средняя зарплата в образовании составляет 59, 7 тыс. рублей – это на 14 тыс. рублей выше, чем средняя по городу.