Архсовет Севастополя отложил введение единого дизайна для ларьков

Вчера, 7 ноября, Архитектурно-художественный совет Севастополя отправил на доработку проект типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов.

Этим проектом предполагалось, что внешний вид торговых точек города будет приведен к единому стилю, в том числе торговых павильонов, тележек для продажи мороженного или овощных развалов. Разработчики предложили несколько архетипов для исторической части города, советской и новой застройки и Балаклавы.

Архетипы не удовлетворили губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он подчеркнул, что недавно был принят дизайн код города, с которым и должны соотносится новые НТО.

«Если мы это одобрим, то у нас любой ларек, который в схеме новый будет создаваться либо заканчиваться договор старого мы будем говорить — вот три типа в зависимости от места. Выбирайте, вот вам схема трехблочная и делайте вот такое. Серьезное решение»,- отметил Михаил Развожаев.

По задумке архитекторов, новые павильоны будут модульными с разными вариантами размеров, но элементы, из которых они состоят, должны будут произведены в заводском исполнении, а не собственными усилиями. Это идея также вызвала замечания у членов Архитектурно-художественного совета.

«А почему мы прописываем, что обязательно заводское изготовление. Разрешается только крышу отдельно устанавливать. Предприниматели взвоют», — отметила член совета Людмила Борденюк.

Однако большинство членов согласилось с идеей унифицировать торговые точки и их конструкции, однако сошлись во мнении, что новые торговые объекты должны быть удобными и для самих предпринимателей.

Михаил Развожаев настоял, что новые архетипы ему не нравятся, а также подчеркнул, что их обязательно нужно в более широком формате обсудить с представителями торговой сферы, чтобы при принятии документа «не стать заложниками собственного решения».