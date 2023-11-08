Архсовет Севастополя поддержал проект благоустройства набережной Балаклавы

Архитектурно-художественный совет Севастополя вчера, 7 ноября, рассмотрел план благоустройства набережной Балаклавской бухты.

Проект, представленный руководителем ООО «НЭЙКИД» Николаем Стрелковичем, предлагает использовать «бионические формы, сливающиеся с природным окружением». В ходе обсуждений было подчеркнуто, что проект касается только благоустройства набережной и не включает глобальных изменений в облик Балаклавы. Развожаев отметил, что исторические здания будут реконструированы, но этот вопрос будет рассмотрен отдельно научно-методическим экспертным советом.

«Концепция благоустройства набережной предполагает использование бионических форм, повторяющих контуры природы и усиливающих связь стиля набережной с окружающей местностью. В качестве основного архитектурного приема мы выбрали стиль био-тек, в котором для создания уникальной среды сочетаются новые технологии и природные элементы. Мы с уважением относимся к прошлому, внимательно смотрим в будущее, и в то же время вписываем нашу архитектуру в культурный и природный контекст. Мы используем материалы и решения, которые гармонируют как с архитектурным контекстом города, так и со стилистикой яхтенной марины и бионикой самих яхт, чтобы создать единый стиль и гармоничную атмосферу», — сказал Николай Стрелкович.



Участники совета также обсудили возможность восстановления платановой аллеи вдоль улицы Калича и другие детали проекта, такие как мебель, растения и текстуры, используемые в оформлении набережной.

Губернатор подчеркнул, что традиционные элементы, включая рыбаков и их лодки, останутся на месте, чтобы сохранить атмосферу Балаклавы. Все изменения будут открыто обсуждаться в дальнейшем, как это было при реконструкции других улиц в городе.

Напомним, на Таврической набережной восстановят все исторические объекты. В частности, дачи графа Апраксина, князя Юсупова и склад коньячного завода Шитта.