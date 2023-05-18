В Севастополе появится ячейка «Клуба рассерженных патриотов»

Экс-народный мэр Донецка сообщил ForPost о создании в Севастополе отделения «Клуба рассерженных патриотов».

Он также подчеркнул, что в нашем городе уже есть желающие стать частью регионального отделения.

Напомним, движение основано 1 апреля 2023 года экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым, Павлом Губаревым и публицистом Максимом Калашниковым. Клуб рассерженных патриотов — это объединение представителей различных общественно-политических организаций и отдельных лиц, озабоченных проблемами нарастающего системного кризиса в Российской федерации и прогнозирующих целый ряд негативных последствий, на которые надо реагировать уже сейчас, рассказывают о себе члены клуба в соцсетях.

Ранее, в июне прошлого года, появилась информация, что экс-глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт.

Позже он опроверг эту информацию.