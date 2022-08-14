Экс-глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт.

Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По предварительной информации, Стрелков пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Как заявил ополченец Жучковский, никаких политических целей экс-министр МО ДНР не преследует. «Все, что он хочет — принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал», — добавил он.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что на данный момент Стрелков находится в Симферопольском КПЗ.

Дарья Тимофеева

Фото: социальная сеть Вконтакте