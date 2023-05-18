170 пассажиров поезда «Севастополь-Санкт-Петербург» на автобусах привезут в Симферополь — Дептранс Севастополя

Автобусы будут организованы от железнодорожной станции «Севастополь». Время отправления – 17:15.

Пассажиров, имеющих билет на этот поезд из Севастополя, просят прибыть на вокзал к 16.30. Посадка в автобусы до Симферополя будет производиться по железнодорожным билетам.

Отправление пассажиров из Симферополя планируется на поезде по графику.

Восстановить железнодорожный путь после подрыва путей на отрезке Симферополь – Севастополь планируют сегодня, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Восстановить ж/д пути в Симферопольском районе и открыть движение планируется сегодня к вечеру», – сообщается в телеграм-канале правительства РК со ссылкой на министра.

Ранее Лукашенко сообщил о сходе восьми грузовых вагонов в Крыму утром.

Ольга Сурикова