Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании

Экс-глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков в своем телеграм-канале опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ, о якобы его задержании при попытке выехать из Крыма в Херсонскую область.

«В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас», — написал Стрелков.

О якобы задержании Стрелкова сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Дарья Тимофеева

Фото: https://vk.com/igoristrelkov