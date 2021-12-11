В Севастополе появится пять пунктов обогрева

Работать начнут при определенной температуре

В Севастополе на площади Захарова установлен пункт обогрева, несмотря на то, что по ближайшим прогнозам, в городе температура поднимется до +18°C. Он будет работать в случае снижения температуры до -8°C.

«Помогать в борьбе с морозом будут троллейбусы Севэлектроавтотранса. Совместно с Севавтодором предприятие сегодня организовало перевозку транспортного средства, выделенного под пункт обогрева, на место установки. Троллейбус перевезли при помощи тяжеловесного эвакуатора, способного тянуть на себе до 90 тонн груза», — рассказали в пресс-службе правительства города.

Другие четыре таких пункта будут размещены на разворотном кольце по ул. Горпищенко в районе депо №2, на площадке автостоянки на площади 1 мая в Балаклаве, на площадке автостоянки по пр. Героев Сталинграда, 77, в районе бухты «Омега» и на площадке автостоянки в районе конечной остановки троллейбусов «5 км Балаклавского шоссе».

Каждый пункт обогрева будет оборудован светильниками, выключателями, двойными розетками, обогревателями и электрическими автоматами.

Напомним, в прошлом году в Севастополе временные пункты обогрева заработали в феврале, когда температура опустилась ниже 0.

Ольга Сурикова