В январе станет известно, сколько денег заложат в сертификат на кружки в Севастополе

Дети смогут ходить на кружки только с сертификатами

Севастопольским детям начали выдавать сертификаты, которые позволят им бесплатно заниматься в дополнительных секциях и кружках. Родители зарегистрировали на специальном портале уже 29 тысяч школьников, которым будут доступны долгосрочные и краткосрочные программы обучения, среди них будут и платные, и бесплатные.

Также департаментом образования утверждены и обязательные программы для детей. Например, по безопасности дорожного движения и кибербезопасности, говорится в сюжете телеканала «НТС».

С января следующего года, после принятия программы Правительством города, выданные сертификаты подкрепятся финансами, и тогда будет известно, на что смогут рассчитывать желающие получать дополнительные навыки и знания. Если в течение года обучение выйдет дороже заявленных в сертификате средств, родителям нужно будет доплатить.

Для получения сертификата на дополнительное образование, родителям нужно подать заявление через уполномоченную организацию – школу или детский сад – либо через сайт 92.pfdo.ru или приложение «ОНФ. Сертификат». На почту придет заявление и выписка из реестра сертификатов, которые необходимо будет распечатать и предоставить в уполномоченную организацию.

В список доступных программ включены 1165 бюджетных кружков и 37 платных. Появляются среди бесплатные и такие интересные направления, как IT-куб, кибербезопасность, кибергигиена, промышленный дизайн.

Ольга Сурикова