В Севастополе развернут пункты обогрева

В Севастополе 7 февраля будут развернуты временные пункты обогрева — палатки, оснащенные необходимым оборудованием и тепловыми пушками
В них можно будет согреться и выпить чаю.
Временные пункты обогрева будут располагаться по следующим адресам:
— площадка по ул. Народных ополченцев, 8
— территория автостоянки для экскурсионных автобусов (площадка) по ул. Горпищенко перед ГБОУ «Школа-интернат №3 (ул. Горпищенко, 2)»
— площадка по ул. Крестовского, 12
— площадка по пр. Героев Сталинграда, 54
— площадка по ул. Павла Силаева (район рынка «Славянский базар»).
По материалам пресс-службы правительства Севастополя
Фото: oblgazeta.ru