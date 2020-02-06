В Севастополе развернут пункты обогрева

В Севастополе 7 февраля будут развернуты временные пункты обогрева — палатки, оснащенные необходимым оборудованием и тепловыми пушками

В них можно будет согреться и выпить чаю.

Временные пункты обогрева будут располагаться по следующим адресам:

— площадка по ул. Народных ополченцев, 8

— территория автостоянки для экскурсионных автобусов (площадка) по ул. Горпищенко перед ГБОУ «Школа-интернат №3 (ул. Горпищенко, 2)»

— площадка по ул. Крестовского, 12

— площадка по пр. Героев Сталинграда, 54

— площадка по ул. Павла Силаева (район рынка «Славянский базар»).

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: oblgazeta.ru