В Севастополе появился слух о строительстве ТЦ на месте рынка «Чайка» и ДЮСШ

Еще не утихли споры вокруг проекта ТЦ возле штаба флота

В правительстве Севастополя рассматривается возможность строительства крупного торгового центра на месте рынка «Чайка» и находящейся рядом спортивной школы. Обсуждения проекта пока не выносились для широкой общественности. Данная информация была озвучена в сюжете телеканала «НТС».

Журналисты сразу подняли вопрос будущей судьбы спортсменов и тренеров ДЮСШ «Чайка», которые много лет, особенно при Украине, работали под угрозой выселения. Дело в том, что здание спортшколы, некогда относилось к «Севморзаводу», но в 1990-е годы спортивный объект был продан и перешел под контроль бизнесменов. Именно они неоднократно поднимали вопрос о выселении оттуда спортивных секций.

Редакция телеканала «НТС» пообещал направить информационные запросы к руководству правительства города с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о планах по строительству ТЦ на месте рынка и спортивного объекта.

Напомним, в городе была остро воспринята инициатива по строительству ТЦ в центре Севастополя, рядом со штабом флота.

Ольга Сурикова