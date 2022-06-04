Губернатор Севастополя планирует посетить ЛНР

Пока только в планах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что планирует отправится с официальным визитом в Луганскую Народную Республику, а именно в подшефный Старобельский район. Об этом он рассказал в эфире телеканала «СТВ».

По его словам, между региона планируется заключение соглашения о помощи в восстановлении инфраструктуры региона.

«Планирую в ближайшее время побывать в Старобельском районе подшефном, которому мы приняли решение помогать — подписать соответствующее соглашение и продолжать эту работу. Считаем ее очень важной для нашей страны», — сказал губернатор. Он напомним, что сейчас в Старобельском районе находится целая делегация из Севастополя. Ее участники привезли гуманитарную помощь и помогают региону возвращаться к мирной жизни.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/realtolmachev