В Севастополе появился еще один источник воды

Вместо торжественного открытия Новогодней елки

В субботу, 19 декабря, в Севастополе запустили водовод на Кадыковском водохранилище. Процедура прошла в торжественной обстановке в присутствии первых лиц города и в режиме видеосвязи представителей правительства страны.

Так, пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что «на месте работал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в режиме ВКС принимал объект заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин и заместитель Министра обороны России Тимур Иванов».

«Сегодня у нас первое серьёзное достижение в Плане обеспечения Крыма водоснабжением, сегодня мы открываем водозабор для подачи воды в Севастополь. Хочу отметить, что этот объект реализован в самые короткие сроки силами Минобороны. Найдены удачные технические решения и даже раньше срока объект сдан», – сказал Марат Хуснуллин.

Объект строили всего 68 суток и сдали досрочно. Был максимально сохранен эколандшафт без вырубки зеленых насаждений. Вода полностью пригодна для подачи севастопольцам.

«Кадыковский карьер даст Севастополю дополнительно 15 тысяч кубических метров в сутки, что позволит экономить воду Чернореченского водохранилища. Стратегия простая – в этот засушливый период обеспечить город резервными источниками, и военные строители справились досрочно. У нас сейчас забирается около 10 тысяч кубометров из озера у горы Гасфорта и около 5 тысяч из Инкермана – это позволяет не вводить графики и не отключать людям воду», – рассказал Михаил Развожаев.

Он добавил, что эти источники позволят продержаться до марта, пока не запустится водозабор на Бельбеке.

Учитывая геологию района строительства, точку водозабора в Кадыковском карьере и перепад абсолютных высот основной трассы и места водозабора — 110 метров, применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов, отмечает пресс-служба.

Также известно, что работа станции отображаются онлайн на центральном диспетчерском пункте Водоканала, также онлайн передаются сведения об уровне воды в Кадыковском карьере.

Кроме того, заместитель министра обороны Тимур Иванов сообщил, что строительство водозабора на р.Бельбек ведется круглосуточно, задействовано более 320 человек и 100 единиц техники. Готовность уже более 50 %, завершить планируется 1 марта 2021 года.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя