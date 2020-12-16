Севастополь стал получать воду из озера на Гасфорте

На очереди Кадыковский карьер

В Севастополь стали подавать воду из озера на горе Гасфорта. Об этом во время заседания Правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. куб м воды Чернореченского водохранилища», – сказал губернатор, передает пресс-служба правительства.

Также, по его словам, 25-26 декабря начнется подача воды с Кадыковского карьера, сейчас завершаются подготовительные работы.

Напомним, в этом году в связи с засушливой погодой в Севастополе запасов воды в Чернореченском водохранилище осталось до Нового года.

Сейчас ведется переброска воды из Кадыковского карьера и строительство водозабора на реке Бельбек.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя