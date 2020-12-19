В Севастополе от коронавируса скончались три человека за сутки

Заболели 83 человека за сутки

Севастополе по состоянию на утро 19 декабря зарегистрировано 83 новых случая заболевания COVID-19. 19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Заболевшие – люди в возрасте от семи до 85 лет.

67 человек выписаны после выздоровления.

Скончались три человека в возрасте от 67 лет до 81 года.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5765 человек. В настоящий момент выздоровели 5382 человека, 190 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 144 человека, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме – 172. На амбулаторном лечении – 37 человек.

Под наблюдением находится 606 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.