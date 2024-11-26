В Севастополе повысили земельный налог 

Закон о повышении в Севастополе земельного налога депутатами принят в двух чтениях. Он коснется всех владельцев земель ИЖС и в СТ. Платить им теперь придется в налоговую казну на 10% больше.

Докладчик по данному вопросу и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников. Необходимость увеличения ставки он аргументировал тем, что в Севастополе установлен самый низкий процент — 0,025% в отношении земельных участков. В то время, как, например, в Ростове 0,3%.

На что в своем выступлении депутат Василий Пархоменко отметил, что в Севастополе и так самая дорогая потребительская корзина, самый дорогой бензин и квадратный метр жилья, а также, по его данным уже и картофель. А по уровню зарплат от приводимых в пример регионов отстаем в два раза. Он призывал депутатов не голосовать за данный законопроект.

В поддержку принятия закона выступил глава Закса Владимир Немцев. Он отметил, что для владельца 6 соток земельный налог вырастет на 13-14 рублей. При этом для федерального центра данный документ будет иметь огромное значение.

«Если мы сами ничего не делаем, чтобы повысить доходность бюджета, то, простите, у федерального центра возникнет резонный вопрос. Мы готовы вам помогать, мы идем вам на встречу. А что вы делаете в регионе, чтобы повысить доходность бюджета?» — добавил Немцев.

К тому, по его мнению, большинство участков в ИЖС и СТ покупают приезжие из других регионов, потому что в Севастополе низкий налог на землю. «Если люди имеют возможность купить несколько участков, содержать их, то пусть они приносят доход в виде налога на землю. Доход в бюджет Севастополя», — заключил глава Закса.

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