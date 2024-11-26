Бюджет Севастополя вырос на 4 млрд — ДИЗО нашло внутренние ресурсы

Сегодня на сессии Заксобрания принят бюджет города на 2025 год. С прошлого рассмотрения проекта в основной финансовый документ региона поступили правки от губернатора, которые изменили основные параметры бюджета: доходная часть бюджета на следующий год выросла с 65,7 до 69,6 млрд. рублей, расходная с 70,4 до 74,4 млрд. рублей. Дефицит бюджета увеличивается всего на 2 миллиона.

При этом будет увеличено допфинансирование на уборку и благоустройство города — более 900 миллионов рублей. Порядка 150 млн направляются на закупку коммунальной техники и такая же сумма — на закупку новых автобусов.

Председатель постоянной комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов, отвечая на вопрос депутатов, откуда были изысканы дополнительные средства и почему только сейчас, ответил, что причина такого сюрприза — в новом руководстве ДИЗО.

Так, из 4 миллиардов 1,5 миллиарда составят дополнительные трансферты из федерального центра. А также были найдены внутренние резервы.

«Сейчас в департаменте имущественных и земельных отношений идет очень большая, серьезная работа по перестройке кадровой системы. Меняются люди, меняются подходы к работе. Вот там новые руководители как высшего уровня и курирующий зам первый год работает и руководитель департамента работает совсем недавно. Так что для меня достаточно естественная ситуация, когда они все-таки нашли дополнительные резервы. К ноябрю ситуация прояснилась, так что я выражаю им благодарность за то, что они такую возможность нашли», —ответил Аксенов.

В свою очередь, глава Заксобрания признал, что «есть риск, что бюджет не будет исполнен в полной мере», но, выразил надежду, что риск минимальный.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя

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