На мысе Хрустальном установят маяк

На территории культурно-образовательного кластера в Севастополе установят стелу «Маяк русского мира». Об этом со ссылкой на вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова сообщают РИА Новости.

Такие маяки разместят в знаковых городах новых регионах России. Первая стела появилась в молодежном образовательном центре «Маяк» в Бердянске Запорожской области. В ее основу положен макет «Потемкинского маяка».

Замысел проекта — возвращение на исторические земли Новороссии и демонстрация исторической преемственности. Зодчие, художники, скульпторы, визионеры страны разработали 12 проектов маяков.

В Симферополе также установят маяк, посвящённый князю Потёмкину. Девятиметровая стела из мрамора появится на перекрёстке улиц Екатерининской и Пушкина.

Некоторые сооружения — элементы инфраструктуры днепровского судоходства. Возводить их будут по обоим берегам Днепра, начиная с устья на территории Херсонской и Запорожской областей, и выше по течению.