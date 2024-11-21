Вот какие налоги надо заплатить до 2 декабря

Осталось менее двух недель для уплаты нескольких налогов, срок которого истекает 2 декабря 2024 года.

«Севкор» сообщает, какие именно налоги следует заплатить до указанной даты.

Это важный момент, который не стоит упускать, чтобы избежать неприятностей и финансовых санкций.

Среди основных налогов — транспортный — он зависит от мощности двигателя вашего автомобиля. Сумма налога варьируется в зависимости от региона и типа транспортного средства.

Земельный налог — обязаны уплачивать собственники земельных участков. Размер налога определяется на основе кадастровой стоимости земли, что может существенно различаться в зависимости от местоположения и назначения участка.

Имущественный налог — этот налог платят собственники недвижимости, и его ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также важно учитывать, что налог может меняться в зависимости от типа собственности.

Налог на доход с процентов по вкладам — ставка налога составляет 13% на доходы до 5 миллионов рублей и 15% на суммы свыше этой отметки. Это важно для тех, кто получает доход от банковских вкладов.

Некоторые граждане могут иметь право на налоговые льготы, что позволит снизить сумму налога или полностью освободить от его уплаты.

Чтобы узнать точную сумму налога и проверить наличие льгот, можно воспользоваться личным кабинетом на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или через портал Госуслуг.

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Кристина Ветер