В Севастополе последователь Раскольникова убил пенсионерку молотком

В Севастополе направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении и жестоком убийстве пожилой женщины.

По версии следствия, в феврале 2022 года 41-летний мужчина решил ограбить и убить одинокую 81-летнюю пенсионерку.

Престарелая женщина проживала в квартире на первом этаже многоквартирного дома по ул. Ерошенко. Ранее в качестве сиделки за ней ухаживала его супруга. Обвиняемый знал, что в силу возраста жертва не сможет оказать активного сопротивления, при этом материально обеспечена и живет одна.

Вооружившись молотком, он проник на придомовую территорию, откуда есть отдельный вход в ее квартиру, а затем и дома. Мужчина нанес пенсионерки не менее 9 ударов молотком по голове, отчего она и скончалась, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

После этого он забрал у нее свыше 260 тыс. рублей и скрылся.

Однако оперативниками был задержан и заключен под стражу.

Уголовное дело передано в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова