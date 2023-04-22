Севастополец получил почти 14 лет колонии за жестокое убийство друга четыре года назад

Житель Севастополя признан виновным в убийстве товарища, совершенном в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального управления ГСУ Следкома. Суд вынес назначил 29 летнему севастопольцы наказание в виде 13,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что в ночь на 4 октября 2019 года в квартире по улице Павла Корчагина между подсудимым и проживавшим с ним другом произошел конфликт, он избил приятеля, а после нанес ему кухонным ножом 17 ударов в область головы, шеи, груди и конечностей, от которых последний скончался на месте.

Понимая, что после такого тяжкого преступления ему придется скрываться и существовать на какие-то средства, мужчина похитил у погибшего золотые изделия, часы, подарочный нож, дорогой мобильный телефон, банковские карты. Затем, с целью запутать собственные следы, он угнал автомобиль погибшего, на котором разъезжал по Севастополю до вечера того же дня, после чего скрылся из города.

Подозреваемый был объявлен в розыск. Он был задержан на территории Ростовской области и этапирован в Севастополь для проведений следственных действий.

Ольга Сурикова