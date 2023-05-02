Жителям Севастополя поступают фейковые звонки об эвакуации

В пресс-службе городского ГУ МЧС сообщили, что появилась информация о звонках гражданам от неустановленных лиц, которые представляются сотрудниками МЧС России и призывают покинуть территорию в порядке эвакуации. Также на том конце трубки требуют сообщить сведения об обстановке в городе.

«Такие провокации ведутся в целях создания панических настроений», — подчеркнули в МЧС.

Севастопольский главк МЧС предупреждает, что данные звонки являются фейком.

☎️ В случае поступления подозрительных звонков, писем и рассылок просят сообщать в правоохранительные органы, а также в чат-бот для сообщений о предполагаемой опасности и подозрительных личностях @oborona92bot.

Ольга Сурикова