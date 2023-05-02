Великобритания поставит Украине ракеты, достающие до Севастополя

Власти Великобритании объявили тендер на поставку Украине ракет с дальностью действия от 100 до 300 км, сообщает РБК. Объявление о закупке таких ракет размещено на сайте правительства Великобритании.

В сообщении говорится, что для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха. Их полезная нагрузка должна составлять от 20 до 490 кг.

Лондон перечислил желаемые требования к ракетам: низкая вероятность перехвата, возможность планирования миссий, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы и другие. Заявки от участников открыты до 4 мая.

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