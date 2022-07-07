В Севастополе после возгорания в детсаду проверят проводку во всех учебных заведениях

На место выехали контролирующие органы

Как уже сообщалось, сегодня, 7 июля, в детском саду № 131 произошло возгорание проводки. Все дети и сотрудники были эвакуированы, очаг возгораний был локализован.

В правительстве города сообщили, что для выяснения произошедшей ситуации на место прибыл начальник отдела комплексной безопасности Департамента образования и науки города. Подчеркивается, что ситуация сейчас на контроле, электроснабжение детского сада восстановлено, учреждение продолжает функционировать в штатном режиме.

«В ближайшее время Департамент образования науки города Севастополя проведет проверку всех образовательных организаций на предмет недопущения возгораний электропроводки, будут приняты меры по недопущению аварийных ситуаций», — заверили в правительстве.

Ольга Сурикова