В садике на Героев Бреста произошло короткое замыкание

Эвакуировано 118 человек

В Севастополе сегодня, 7 июля, в 08:15 в МЧС от администрации детского сада поступило сообщение, что по адресу улица Героев Бреста произошло короткое замыкание.

К месту выдвинулись силы МЧС России.

Прибывшие подразделения подтвердили информацию о коротком замыкании. Было эвакуировано 112 человек – среди них 81 ребенок и 31 сотрудник учреждения. Оперативно проведено проветривание помещений.

Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет.

Ситуация находится на контроле ответственных подразделений. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сурикова