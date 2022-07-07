В садике на Героев Бреста произошло короткое замыкание

Эвакуировано 118 человек
В Севастополе сегодня, 7 июля, в 08:15 в МЧС от администрации детского сада поступило сообщение, что по адресу улица Героев Бреста произошло короткое замыкание.
К месту выдвинулись силы МЧС России.
Прибывшие подразделения подтвердили информацию о коротком замыкании. Было эвакуировано 112 человек – среди них 81 ребенок и 31 сотрудник учреждения. Оперативно проведено проветривание помещений.
Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.
Погибших, пострадавших нет.
Ситуация находится на контроле ответственных подразделений. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ольга Сурикова