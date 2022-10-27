В Севастополе после атаки беспилотника на ТЭС у Минобороны появилась возможность сделать выводы

В Севастополе после нападения 27 октября беспилотника на Балаклавскую ТЭС планируется размещение дополнительных средств физической защиты на ряде объектов критической инфраструктуры — тепло, водоснабжение, электроснабжение региона. Об этом в комментариях журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев еще раз подчеркнул, что во время ночной атаки БПЛА серьезного урона ТЭС не нанесено. Понадобится определенный ремонт, но на работу электростанции инцидент не оказал существенного воздействия.

«Тем не менее, для соответствующих служб и Министерства обороны есть дополнительная возможность сделать выводы еще по дополнительному усилению в очередной раз защиты», — подчеркнул он.

Теперь, по словам главы города, будет еще более физически усилена защита жизненно важных объектов от возможных террористических актов.

Что касается подробностей произошедшего, то губернатор подчеркнул, что особых подробностей от него сегодня ожидать нельзя.

«Потому что такие подробности позволяют тем, кто планирует такие операции — наши враги, делать выводы и улучшать свою тактику. Поэтому подробностей никаких раскрыть невозможно», — сказал он.

И попросил СМИ давать как можно меньше информации о таких инцидентах от очевидцев.

Ольга Сурикова