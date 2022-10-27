Демонтаж незаконного вольера охотничьего хозяйства на мысе Айя обошелся Севастополю почти в 1,5 млн рублей

Правительство Севастополя приняло постановление о перераспределении денег от Севприроднадзора на департамент городского хозяйства, которые планируется возместить за демонтаж вольера на мысе Айя.

Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что демонтаж выполнен полностью, работы выполнялись ГБУ «Парки и Скверы». На эти цели потратили 1 млн 545 тыс 900 рублей.

Сейчас, подчеркнула Гаврилова, Севприроднадзор обратился в Управление федеральной службы судебных приставов с заявлением о взыскании расходов на демонтаж с юрлица — бывшего владельца вольера.

Напомним, на мысе Айя демонтировали незаконные ограждения вольера ООО «Орлиновское охотничье хозяйство», судебные тяжбы с котором правительство города вело с 2019 года.

Ольга Сурикова