Демонтаж незаконного вольера охотничьего хозяйства на мысе Айя обошелся Севастополю почти в 1,5 млн рублей

Городское хозяйство
27-10-2022
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Правительство Севастополя приняло постановление о перераспределении денег от  Севприроднадзора на департамент городского хозяйства, которые планируется возместить за демонтаж вольера на мысе Айя.

Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что демонтаж выполнен полностью, работы выполнялись ГБУ «Парки и Скверы». На эти цели потратили 1 млн 545 тыс 900 рублей. 

Сейчас, подчеркнула Гаврилова, Севприроднадзор обратился в Управление федеральной службы судебных приставов с заявлением о взыскании расходов на демонтаж с юрлица — бывшего владельца вольера.

Напомним, на мысе Айя демонтировали незаконные ограждения вольера ООО «Орлиновское охотничье хозяйство», судебные тяжбы с котором правительство города вело с 2019 года. 

Ольга Сурикова

 

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