На Балаклавскую ТЭС совершена атака беспилотника

Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА, сообщил в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

«Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — уточнил он.

По его данным, трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет.

«На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде», — заверил Развожаев.

Также он написал, что «средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели».

Ольга Сурикова