В Севастополе посетитель бара угрожал бармену копией гранаты

Взял у друга

В одном из баров Севастополя персоналу пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, после того, как посетитель в ходе конфликта достал предмет похожий на гранату.

Мужчина начал ссорится с барменом из-за отказа подзарядить сотовый телефон. Он перешел на нецензурную брань и, наконец, достал из кармана предмет, похожий на гранату, оставил его на барной стойке и поспешил ретироваться. Бармен вызвал правоохранителей и сотрудников экстренных служб города.

«Специалисты ОМОН Росгвардии, обследовав подозрительный предмет, установили, что скандалист оставил несговорчивым работникам бара в качестве устрашения страйкбольную гранату, которая является точной копией настоящего боеприпаса. Подобные имитационные снаряды имеют сертификаты безопасности, они не нанесут серьезные травмы во время игры в стайкбол. Однако в затемненном помещении этот предмет способен вызвать у окружающих ощущения личной незащищенности и дестабилизации в замкнутом пространстве», – уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 36-летнего житель Екатеринбурга. Он приехал в Севастополь к своему другу, у которого, забавы ради, и позаимствовал муляж гранаты, предназначенный для игры в страйкбол. После инцидента в баре гость города был передан сотрудникам следственно-оперативной группы УМВД по Ленинскому району Севастополя.

Напомним, баре Севастополя посетители выясняли отношения с перцовым баллончиком.

Ольга Сурикова