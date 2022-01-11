В Севастопольском баре посетители выясняли отношения с перцовым баллончиком

Новогодние праздники еще дают о себе знать

В Севастополе на прошедших выходных случился серьезный конфликт между посетителями одного из баров, расположенных на улице Генерала Хрюкина.

В пресс-службе городского УМВД рассказали, что ближе к полуночи в увеселительное заведение зашла компания молодых людей и, ругаясь громко матом, распылила содержимое перцового баллончика в помещении. Сотрудникам бара пришлось вызвать полицию.

Позже, 9 января, в дежурную часть обратился мужчина 1995 года рождения, и сообщил, что данная компания его избила.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего конфликта и личности его участников», — сообщила «Севкору» заместитель руководителя пресс-службы городского УМВД России Мария Нажа.

Напомним, в Севастополе также выясняются обстоятельства инцидента, при которых таксист избил пассажирку, которую подвозил с подругой с новогоднего корпоратива.

Ольга Сурикова