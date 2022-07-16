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В Мелитополе готовятся выплачивать российские соцвыплаты

16-07-2022
2 комментария
Люди могут подавать документы
В Мелитополе возобновляется выплата социальных пособий, только уже российских. Местный департамент труда и социальной политики ведет прием граждан и принимает у них соответствующие документы.

«С 15 июля начинается оформление документов для получения ежемесячных социальных выплат», – написал в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он указал, что прием ведется по четырем адресам:

на улице Гризодубовой, 44,
улице Беляева, 18,
улице Гагарина,1, 
проспекте Богдана Хмельницкого, 68-А.

«Организована ежемесячная социальная помощь для одиноких мам, многодетных семей, малообеспеченных семей, а также мам, имеющих детей до 18 лет», – указал Рогов.

Также, по его словам, решен вопрос организации помощи малообеспеченным перемещенным особам, проживающим в общежитии. Каждый обратившийся может рассчитывать на один вид помощи.

Напомним,  городские власти Севастополя возьмут шефство над городом Мелитополь в Запорожской области.

Ольга Сурикова

2 комментариев на “В Мелитополе готовятся выплачивать российские соцвыплаты

  1. мне 59 лет стаж 23 года пенсии в украине нет значит нет и помощи от россии как быть

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    1. Вам нужно обратиться в военно-гражданскую администрацию Мелитополя. и куда подают документы на выплаты, адреса указаны, вам все подскажут

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