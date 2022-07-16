В Мелитополе готовятся выплачивать российские соцвыплаты

Люди могут подавать документы

В Мелитополе возобновляется выплата социальных пособий, только уже российских. Местный департамент труда и социальной политики ведет прием граждан и принимает у них соответствующие документы.

«С 15 июля начинается оформление документов для получения ежемесячных социальных выплат», – написал в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он указал, что прием ведется по четырем адресам:

на улице Гризодубовой, 44,

улице Беляева, 18,

улице Гагарина,1,

проспекте Богдана Хмельницкого, 68-А.

«Организована ежемесячная социальная помощь для одиноких мам, многодетных семей, малообеспеченных семей, а также мам, имеющих детей до 18 лет», – указал Рогов.

Также, по его словам, решен вопрос организации помощи малообеспеченным перемещенным особам, проживающим в общежитии. Каждый обратившийся может рассчитывать на один вид помощи.

Напомним, городские власти Севастополя возьмут шефство над городом Мелитополь в Запорожской области.

Ольга Сурикова