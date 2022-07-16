В Мелитополе готовятся выплачивать российские соцвыплаты

«С 15 июля начинается оформление документов для получения ежемесячных социальных выплат», – написал в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он указал, что прием ведется по четырем адресам:
на улице Гризодубовой, 44,
улице Беляева, 18,
улице Гагарина,1,
проспекте Богдана Хмельницкого, 68-А.
«Организована ежемесячная социальная помощь для одиноких мам, многодетных семей, малообеспеченных семей, а также мам, имеющих детей до 18 лет», – указал Рогов.
Также, по его словам, решен вопрос организации помощи малообеспеченным перемещенным особам, проживающим в общежитии. Каждый обратившийся может рассчитывать на один вид помощи.
Напомним, городские власти Севастополя возьмут шефство над городом Мелитополь в Запорожской области.
Ольга Сурикова