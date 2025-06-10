Севастопольца, обвинённого в убийстве, оправдали присяжные

Мужчину, которого обвиняли в убийстве, суд присяжных признал невиновным. Он освобождён прямо в зале суда.

По версии следствия, трагедия произошла в январе этого года. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт — якобы из-за того, что один из них грубо повёл себя по отношению к знакомой женщине. Второй, как утверждали правоохранители, вступился за неё и трижды ударил оппонента в шею складным туристическим ножом. Пострадавший скончался от кровопотери.

Обвиняемого – гражданина Н. – арестовали и предъявили обвинение в убийстве. Однако коллегия присяжных постановила: не доказано, что именно он нанёс смертельные удары. При этом сам факт насильственной смерти был признан установленным.

5 июня суд принял решение освободить мужчину из-под стражи. Уголовное дело направлено на новое расследование.

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