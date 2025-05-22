В России введены штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним: до 500 тысяч рублей

В России вступает в силу новый закон, предусматривающий серьёзные штрафы за продажу энергетических напитков детям. Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно закону, за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним гражданам грозит штраф:



– для физических лиц — до 50 тысяч рублей,



– для должностных лиц — до 200 тысяч,



– для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Если у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя, он обязан запросить документ, удостоверяющий личность.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в дальнейшем депутаты будут добиваться введения уголовной ответственности за такие нарушения.

Напомним, с 1 марта в России действует запрет на продажу энергетиков детям. . В Севастополе планируется полностью запретить продажу таких напитков в школах, больницах, культурных и спортивных учреждениях.

Дмитрий Островский

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