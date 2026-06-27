С 29 июня изменится режим работы детских садов Севастополя
С понедельника будут работать 23 дежурных детских сада:
🔹 Ленинский район — 3
🔹 Нахимовский — 5
🔹 Гагаринский — 5
🔹 Балаклавский — 2
🔹 Сельская местность — 8
Решение принято для оптимизации ресурсов в условиях временных ограничений и с учетом уменьшения количества детей, посещающих детские сады.
Куда переводят детей:
📍 Ленинский район
• №107, 114, 118 → №127
• №2, 14, 21, 22, 28, сад школы №43 → №120
• №3, 10 → №24
📍 Нахимовский район
• №29, 49, 91 → №36
• №5, 27, 132, сад ОЦ им. Ревякина → №124
• №63, 67, 68, 69 → №128
• №26, 48, 74 → №41
• №40 → №126
📍 Гагаринский район
• №20, 33, 34, 88, 93, сад Политехнического лицея → №89
• №111, 112, 125, 133, ЦППМСП, сад школы №54 → №131
• №15, 123, 129 → «Античный»
• №7, сад школы «Экотех+» → «Акварель»
• №90, 92, 116 → ОЦ «Бухта Казачья»
📍 Балаклавский район
• №13, 17, 70, 86 → №71
• №11, сад школы №28 → №35
✅ В обычном режиме продолжают работать сельские детские сады №43, 61, 79, 81, 83, 103, 113 и 121.
📞 По вопросам обращайтесь в отдел дошкольного образования:
55-02-28
Дежурный специалист консультирует ежедневно с 09:00 до 18:00, включая выходные.
Также можно написать в личные сообщения сообщества Департамента образования и науки Севастополя во ВКонтакте.
В Севастополе оптимизировали работу детсадов! Останутся работать 23 дежурных детсада
С 29 июня изменится режим работы детских садов Севастополя