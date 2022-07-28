В Севастополе полиция конфисковала автофургон торговца живыми раками

Работал без регистрации

В Севастополе полиция выявила автофургон, из которого местный житель вел торговлю раками, не имея при этом документов, разрешающих предпринимательскую деятельность.

В отношении него сотрудниками полиции составлен административный материал. Также у него изъят автофургон, который, как отмечается, является «орудиями совершения и предметами административного правонарушения».

В полиции уточнили, что ранее мужчина уже был предупрежден о недопустимости совершения административного правонарушения, ему выписано требование, нарушение которого влечет ответственность согласно статьи 19.3 КоАП РФ.

Дело в отношении торговца будет передано в суд.

Напомним, в Балаклаве полиция выявила незаконную деятельность двух объектов в сфере торговли и оказания услуг. Они занимались прокатом каяков, сапбордов, которые у них и изъяли правоохранители.

Ольга Сурикова