В Балаклаве полиция изъяла каяки и сапборды, которые сдавались в аренду

Не были оформлены

Севастопольская полиция на территории одного из городских пляжей Балаклавы выявила незаконную деятельность двух объектов в сфере торговли и оказания услуг. Предприниматели занимались сдачей в аренду оборудования для водного спорта.

«В рамках применения мер по обеспечению производства по делу об административном правонарушению полицейскими изъяты орудия и предметы, имеющие отношение к делу – каяки и сапборды», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Лица, осуществлявшие незаконную деятельность, как отмечается, будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, в Крыму расследовался случай в рамках уголовного дела в отношении владельца параплана, услуги которого привели к тяжелым травмам 16-летней школьницы. Оказалось, что он не был оформлен как фирма или ИП, не имел медкнижки, лицензии на оказание данных услуг, параплан не имел сертификата или иного документа, подтверждающего его исправность и его пригодность к использованию.

Ольга Сурикова