КОС «Южные» в Севастополе показали высшим чиновникам

Обещают сдать через два года

В Севастополе обещают через два года закончить строительство канализационных очистных сооружений «Южные». На днях ход работ проинспектировали заместитель директора департамента промышленного и гражданского строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Анна Ерохова.

От Севастополя был директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

«На сегодняшний день на объекте выполняются работы по устройству зданий механической очистки сточных вод, песколовки и административно-бытового корпуса. Кроме того, ведется устройство береговой камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора. В индивидуальном порядке Главгосэкспертиза пошла нам навстречу – мы будем загружаться постепенно с целью получения положительного заключения на каждый этап. Это существенно ускорит процесс строительства», – рассказал Гапицонов.

По его словам, подрядная организация «Региональная строительная компания» работает в соответствии с утвержденным графиком, отставаний нет. Срок окончания работ по контракту – 2024 год.

В правительстве добавили, что проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708,5 метров.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснял, что строительство КОС «Южные» переносится из-за замены «западных» технологий.

Ольга Сурикова