В Севастополе осудили педофила за эксгибиционизм перед 9-летними девочками

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, совершившего половое преступление в отношении двух 9-летних девочек. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

«По версии следствия, мужчина в июне 2022 года в вечернее время на улице вблизи подъезда многоквартирного дома по улице Генерала Хрюкина совершил действия эксгибиционистского характера в отношении двух 9-летних девочек», — говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.

Обвиняемый был заключен под стражу. В мобильном телефоне задержанного, изъятом правоохранителями, обнаружены детские порнографические фотографии. Вину свою он признал.

Кроме 9 лет колонии, осужденный лишен права заниматься трудовой деятельностью, связанной с работой в учреждениях, занимающихся воспитанием и образованием детей, на срок 12 лет.

Также в суд подано исковые заявления в интересах малолетних потерпевших о взыскании с виновного компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их в полном объеме на общую сумму 200 тыс. рублей.

Напомним, в Севастополе суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности шестилетней девочки.

Ольга Сурикова