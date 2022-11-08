Силовики задержали директора ГУП «Севастопольгаз»

В Симферополе задержан директор ГУП «Севастопольгаз» Александр Подтуркин. На него заведено уголовное дело, сообщает ForPost.

Некоторые крымские блоггеры сообщили, что Подтуркин обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По их мнению задержание связано с действиями Подтуркина на посту руководителя бахчисарайского филиала ГУП «Крымгазсети».

Напомним, сотрудниками УФСБ России задержан начальник одного из отделений крымского главка МЧС. Он обвиняется в получение взятки от фермера.