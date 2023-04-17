В Севастополе будут судить гостя с Кавказа за мошенничество с «молочным» грантом на 15 млн рублей

В Севастополе будут судить уроженца Кабардино-Балкарии по обвинению в хищении 15 млн рублей, которые ему дали как субсидию на развитие сельского хозяйства города-героя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Мужчина, прибыв в Севастополь, в 2019 году фиктивно создал сельскохозяйственный потребительский кооператив по производству молочной продукции. Учредителем кооператива выступила гражданская супруга обвиняемого, а сам он был избран председателем правления.

В ноябре 2020 года он обратился в департамент сельского хозяйства города с заявкой о получении субсидии в размере 15 млн рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием материально-технической базы кооператива. При этом он предоставил подложные документы о составе кооператива, программе развития и приобретении им модульного молочного цеха.

В январе 2021 года мужчина получил 15 млн рублей, выделенных из бюджета в качестве субсидии. Но молока севастопольцы так и не получили.

В действительности кооператив хозяйственную деятельность не вел, оборудование для производства никто не приобретал, а деньги были потрачены на личные цели.

Сейчас на автомобиль и земельный участок обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело, заведенное по факту мошенничества, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова