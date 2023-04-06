В Севастополе задержали мужчину, жившего с трупом убитой им женщины 10 дней

Вчера, 5 апреля, полиция Севастополя задержала мужчину, который, предположительно, убил свою сожительницу и жил с ее трупом в ее квартире 10 дней.

Как рассказал источник «Севкора», Анна (имя изменено) работала в психдиспансере. Недавно она ушла в отпуск, но через несколько дней перестала выходить на связь. Коллеги забили тревогу и решили проверить все ли в порядке.

Поднимаясь по лестничной клетке, в одном из домов на улице Комбрига Потапова, медики сразу почувствовали трупный запах и вызвали полицию и МЧС. Приехав на место, спасатели начали вскрывать квартиру, но к своему удивлению дверь им открыл Александр (имя изменено).

Он рассказал, что он сожитель Анны, а женщина уехала на отдых. Тем не менее, сотрудникам полиции удалось уговорить мужчину впустить их в квартиру. Однако, Александр препятствовал осмотру ванны, где в последствии правоохранители нашли труп женщины с завязанным ртом и носом.

По предварительной оценке, она задохнулась 10 дней назад. Сейчас правоохранители проводят следствие.

Напомним, пожилой крымчанин получил 9 колонии за убийство супруги.