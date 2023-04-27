В Севастополе поймали «горных» закладчиц наркотиков

Полиция поймала двух женщин, раскладывавших закладки с наркотиками вдоль проселочных дорог в районе Севастополя.

По версии следствия, в 2021 году 35-летняя женщина решила подзаработать денег, для этого она выбрала ремесло закладчицы, связавшись через интернет с наркодилерами. При этом к себе в помощь она взяла свою 33-летнюю приятельницу.

Они забрали из схрона партию «синтетики», расфасовали ее и отправились раскладывать по тайникам. Перед задержанием успели сделать 17 схронов.

В результате обысков полицейские изъяли почти 1,5 кг наркотика альфа-PVP, что составляет более 15 тысяч разовых доз. В ближайшее время уголовное дело направится в суд, а любительницам гор и наркотиков грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в Севастополе программист взламывал сайты «закладчиков» и забирал наркотики из их тайников.

📹: Полиция Севастополя