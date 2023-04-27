Одобрен проект аэроэкспресса к симферопольскому аэропорту

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию строительства участка железной дороги от международного аэропорта Симферополь до существующей инфраструктуры Крымской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «КЖД».

Проектом предусмотрено строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути, укладка семи стрелочных переводов, строительство двух модульных постов, КПП.

Кроме того, для комфортной посадки и высадки пассажиров будет возведена высокая 250-метровая островная платформа с навесом.

По данным КЖД, участок будет однопутным и электрифицированным.

Отмечается, что для новой железнодорожной ветки была выбрана наиболее оптимальная трасса, которая не предполагает сноса жилых построек.

Ольга Сурикова