В Севастополе еще одно любителя Украины настигла слава

В Telegram-канале «Севастополь. Смерш» появилось извинение от мужчины, который до этого постил в запрещенной соцсети видео и лозунги с украинской символикой.

Указывается, что уличенного в таком поведении зовут Надир Мамедов, он снимал, кроме всего остального, видео в общественных местах и выкрикивал: «Слава Украине».

«Указанные видео были сделаны два года назад по глупости и необдуманности. Кого чувства задел, прошу не держать на меня зла», — рассказал Надир уже на видео с извинениями на фоне российского флага.

Он добавил, что поддерживает СВО России на Украине и благодарит товарища майора за «разъяснение политики партии».

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Ольга Сурикова