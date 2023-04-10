В Севастополе программист взламывал сайты «закладчиков» и забирал наркотики из их тайников

В Севастополе задержан местный житель за хранение наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Установлено, что 24-летний специалист в области IT-технологий, используя имеющиеся у него опыт и знания компьютерных программ, взламывал сайты интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ в теневом сегменте интернета. Получая таким образом доступ к фотографиям с координатами тайниковых закладок, он забирал наркотики из схронов и хранил у себя для личного употребления.

В ходе осмотра его квартиры было обнаружено на кухне в коробке из-под кофе более десяти полимерных свертков с марихуаной и пять фрагментов бумаги, пропитанных психотропным веществом – ЛСД, в морозильной камере холодильника изъят сверток с гашишем, а на рабочем столе – еще две «марки» с нанесенным на них ЛСД.

Кроме того, у него изъяли тепличное оборудование для выращивания конопли, приспособления для измельчения и курения растительных наркотиков, электронные весы высокой точности, смартфон, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательное значение по делу.

На молодого человека заведено уголовное дело. Ему грозит срок от десяти до пятнадцати лет. Фигурант взят под стражу.

Ольга Сурикова