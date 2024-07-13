В Севастополе похоронили стрелка штурмового отряда «Шторм-Z»

В Севастополе проводили в последний путь стрелка штурмового отряда «Шторм-Z» Игоря Казакова, который погиб на СВО.

Игорь Михайлович Казаков родился и вырос в Севастополе. Окончил школу Nº 23, затем в ПТУ получил специальность слесаря. Срочную военную службу служил в одной из воинских частей также в Севастополе. Судьба Игоря Михайловича сложилась нелегко, он отбывал наказание за нетяжкое преступление. Однако, находясь в местах отбывания наказания, Игорь принял решение искупить свою вину, пойти защищать интересы Родины.

Летом 2023 года он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО.

Казаков погиб в бою в районе Кременной Луганской народной республики.

Напомним, севастопольским воинам Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову — бойцам с позывными «Мечта» и «Свят» — Указом Президента присвоены звания Героев России — посмертно.

Ольга Сурикова

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