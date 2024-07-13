Следком возбудил уголовное дело после обращения о незаконной застройке территории в районе Казачьей бухты

В Севастополе по результатам проверки по обращению о незаконной застройке территории в районе Казачьей бухты, возбуждено уголовное дело.

Ранее в соцсети было размещено видеообращение военнослужащих из Севастополя по вопросу незаконной застройки жилыми домами территории в районе Казачьей бухты. Они обратили внимание на возникшую угрозу сноса памятника, посвященного героям, павшим в боях под Севастополем во время Великой Отечественной войны. Обратившиеся просили остановить незаконные действия, а также провести проверку в отношении виновных лиц. Также ранее разбирались с незаконной вырубкой деревьев здесь.

Проверку взял на контроль глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела контролируется в центральном аппарате ведомства.

Ольга Сурикова

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