Развожаев пояснил, почему в своих соцсетях не опубликован сигнал «Баллистика» накануне вечером 

В Севастополе вечером 12 июля буквально на несколько минут прозвучал сигнал «Баллистика».

«Как я уже объяснял: новая угроза продиктовала новые правила. Когда начинает звучать тревога, есть всего 1-2 минуты, чтобы спрятаться от осколков или кассетных боеприпасов. Информация теперь поступает от военных напрямую оперативному дежурному, который дает сигнал по городским системам оповещения, также автоматически идет перехват тв и радио-сигнала. Что вы и могли видеть и слышать по ТВ и радио», — говорится в сообщении в TГ-канале губернатора Михаила Развожаева.

Он уточнил, что в его соцсетях оповещение может появляться позже, чем начинает звучать сигнал.

В пятницу вечером так и было: от момента получения сигнала до отбоя прошла минута. Давать оповещение, когда уже пошла команда отбоя — нет смысла.

Развожаев напомнил: главный принцип сигнала «баллистика»: слышите сирену — займите безопасное место.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города