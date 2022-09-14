Из Харьковской области не удалось эвакуировать многих жителей

«Ситуация остается напряженной, она не меняется с момента наступления Вооруженных сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждет. Но, думаю, что ничего хорошего», — сказал пророссийский глава Харьковской области.

Он пояснил, что проблемы со связью и ее отсутствие не позволили вовремя проинформировать жителей региона