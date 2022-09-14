Из Харьковской области не удалось эвакуировать многих жителей

Глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев признал, что им не удалось эвакуировать многих жителей из-за отсутствия связи. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Ситуация остается напряженной, она не меняется с момента наступления Вооруженных сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждет. Но, думаю, что ничего хорошего», — сказал пророссийский глава Харьковской области.
Он пояснил, что проблемы со связью и ее отсутствие не позволили вовремя проинформировать жителей региона
Ганчев рассказал, что в населенных пунктах Харьковской области, куда вернулись украинские военные, началось мародерство и расстрелы мирных жителей.
Напомним, детей из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые на момент последних активных боевых действий в регионе, находились на отдыхе в Геленджике, оставили там на вторую смену.
Отметим, Министерство обороны России 12 сентября сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление. Население Харьковской области призвали эвакуироваться в Россию.
Ольга Сурикова
Фото: t.me/vvgladkov
Фото: t.me/vvgladkov