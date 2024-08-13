В Севастополе подростки без прав гоняли на мопеде — родители получили штраф

В Севастополе во время рейда «Ночной город» сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 15 нарушений ПДД.

При этом три водителя отказались пройти медосвидетельствование, двое граждан были задержаны за управление автомобилем без прав, а также выявлены нарушения правил маневрирования, нарушение правил перевозки детей и светопропускаемости передних боковых стекол.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено движение двух подростков, управлявших мототранспортом без прав. В отношении родителей сотрудниками ПДН составлены протоколы, сообщили в пресс-службе полиции города.

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«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Иванова